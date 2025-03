Ilgiorno.it - Perché il carcere Beccaria è continuamente in rivolta: dall’inchiesta sui maltrattamenti all’ultimo rogo con cinque feriti

MILANO – Incendio di materassi e lancio di oggetti al secondo piano del: ennesimaall’istituto penale minorile di Milano poco prima delle 16 di ieri. Il risultato è di quattro persone – un detenuto e tre poliziotti penitenziari – trasportati in ospedale per aver respirato fumo e di due agenti finiti al pronto soccorsocolpiti dagli oggetti scagliati. Intervento delle forze dell’ordine Le fiamme e il caos nelle celle hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati in via Calchi Taeggi con 7 mezzi, e dei carabinieri del Nucleo radiomobile. Sul posto anche la polizia di Stato e i ghisa. “Una situazione grave – la denuncia di Alfonso Greco, segretario per la Lombardia del Sindacato autonomo Polizia penitenziaria Sappe –. Segnali allarmanti di una crescente tensione, con i detenuti che dopo aver dato fuoco hanno tentato di evadere”.