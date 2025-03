Amica.it - Perché Blake Lively e Ryan Reynolds non saranno al Met Gala 2025

Nel corso degli anni il loro arrivo sul red carpet è sempre stato tra i più attesi, complici gli abiti-opere d’arte sfoggiati da. Quest’anno però né l’attrice né il maritoparteciperanno al Met, tra i più importanti del mondo della moda., niente Met: «Non è una Kardashian»Secondo quanto riportato da Us Weekly, la decisione non avrebbe nulla a che fare con il periodo complesso che l’attrice sta vivendo a causa della battaglia legale con Justin Baldoni, né sarebbe legata ad altre polemiche. Semplicemente «non è una Kardashian, che partecipa ogni anno», ha detto una fonte al media americano.GUARDA LE FOTOLo stile di: i look più belli di oggi e ieri In effetti l’ultima volta che, 37 anni, e, 48, hanno calcato il tappeto rosso dell’iconico Metropolitan Museum of Art risale al 2022, quando la coppia ha anche co-condotto l’evento con Regina King e Lin-Manuel Miranda.