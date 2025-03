Per quanto tempo è fuori il marcatore del Chelsea i giochi in Inghilterra potrebbero perdere e tornare la data

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-24 19:28:00 Breaking news:Il capocannoniere delCole Palmer è stato un assente a sorpresa della squadra della sua squadra per la loro visita in Arsenal in Premier League il 16 marzo.Il manager del blues Enzo Maresca ha dichiarato che Palmer ha subito un brutto incontro di malattia prima diun rigore per la prima volta nella sua carriera mentre ilha vinto 1-0 a casa a Leicester City una settimana prima, ma il 22enne non ci si aspettava diil viaggio allo stadio Emirates.Maresca ha elaborato un nuovo problema per Palmer che ha assicurato che il talismano fosse assente contro l’Arsenal e sembra che probabilmente lo escludesse dalle infissi dell’durante la pausa internazionale.Ecco cosa sappiamo della potenzialedi ritorno di Palmer, delle partite che potrebbee cosa è successo a bloccare l’ex centrocampista del Manchester City.