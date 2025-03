Iodonna.it - Per essere ospitati bisogna registrarsi entro il 31 marzo. Durante la Design Week, tante le attività in programma aperte a tutti, dal workshop di panificazione collettiva a quello di upcycling

Prezzi alle stelle per dormire a Milanola settimana del? Per rispondere alle esigenze degli studenti di tutto il mondo interessati a visitare il Fuorisalone, lo IED (Istituto Europeo di) ha progettato The Glitch Camp: un campeggio urbano che offrirà loro gratis ospitalità. Ma anchespeciali. Da Milano a Trieste, case sempre più care: un operaio lavora 11 anni per comprarne una X Leggi anche › Salone del Mobile e Fuorisalone: Milano capitale delad aprile Fuorisalone, il campeggio urbano dello IED gratis per gli studenti diIl campeggio urbano è aperto dal 7 al 13 aprile, nei giorni della, al CSportivo “Enrico Cappelli” di Milanosport SSD S.