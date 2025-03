Notizie.com - Pensione aprile, arriva l’aumento: a chi spetta e come fare se non viene pagato

Leggi su Notizie.com

Pensioni, ma è solo per alcune categorie. Chi potrà beneficiarne efunziona.: a chise non(Ansa Foto) – notizie.comL’Inps ha annunciato l’incremento degli assegni pensionistici per alcune categorie di cittadini. Vediamo a chi è indirizzato,avverrà il pagamento, cosase non. E anche a quanto ammonta.La bella notizia coincide proprio con l’arrivo della Santa Pasqua: molti pensionati potranno festeggiare con una leggerezza maggiore grazie aldell’assegno da parte dell’Istituto di previdenza sociale.Aumento: a chifunzionaL’incremento comprenderà anche gli arretrati dei primi tre mesi del 2025, per un totale di quattro (incluso). E sarà automatico solo per i quelli che percepiscono l’incremento al milione.