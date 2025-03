Pensionati e nuove tecnologie | perché gli anziani si avvicinano al mondo online

Leggi su .com

L’era digitale ha travolto ogni fascia d’età, e inon fanno eccezione. Lungi dall’essere relegati a un ruolo marginale, glistanno scoprendo le molteplici sfaccettature del, con un interesse crescente verso il gioco. Ma cosa si cela dietro questo avvicinamento?I dati parlano chiaro. Già nel 2019, le statistiche ISTAT rivelavano che almeno l’80% degli over 60 in Italia aveva navigato in Internet almeno una volta nella vita. Un anziano su tre, tra i 65 e i 75 anni, aveva utilizzato la rete nell’ultimo anno, con un 13% che si connetteva quotidianamente.Il rapporto CENSIS dello stesso anno evidenziava come oltre il 14% degli over 65 utilizzasse abitualmente Facebook, mentre quasi il 7% guardava video su YouTube. È importante sottolineare che questi dati, risalenti a sei anni fa, rappresentano una tendenza che laha subito un’ulteriore impennata negli ultimi anni.