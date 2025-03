Internews24.com - Pavlidis Inter, dalla Turchia certi: chi è il nuovo obiettivo di Marotta, concorrenza da questa rivale

di Lorenzo Boscasonocirca l’essamento dei nerazzurri, ecco chi è ildi, da battere una. E’ spunta unnome tra gli obiettivi dellla dirigenza nerazzurra per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Parliamo, come anticipato di, di Evangelos. A riportare la notizia il noto esperto di mercato turco Ekrem Konur. A quanto risulta la dirigenza meneghina avrebbe iniziato a seguire con attenzione l’attaccante greco classe 1998, attualmente in forza al Benfica, ma non sarebbero soli. Sulla punta del club portoghese però, ci sarebbe anche unadie i suoi: la Juventus., ricordiamo, è alla sua prima esperienza in Portogallo, dopo essersi messo in grande evidenza nei Paesi Bassi con le maglie di Willem II e successivamente dell’AZ Alkmaar.