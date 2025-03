Lapresse.it - Pattinatrici morte in incidente stradale, condannata a due anni la madre e zia di Gioia e Ginevra

È stataa dueMonica Lorenzatti, mamma diVirginia Casciani e zia diBarra Bajetto, le due promesse del pattinaggioin unil 27 ottobre del 2017 lungo la A22 all’altezza di Mattarello, in provincia di Trento.A Trento, nella giornata di ieri, come riportano i media locali, Lorenzatti è stataa 2per concorso in omicidio. Condannato anche Alberto Marchetti, 66, l’autista che guidava il tir e contro il quale si schiantò l’auto sulla quale viaggiavano le due cuginette di 9 e 17.Le due cuginette erano nell’auto guidata da Lorenzatti e ornavano da una gara a merano. La macchina impattò violentemente contro un tir che la precedeva in autostrada.Le due cuginette morirono sul colpo, mentre Graziella Lorenzatti, mamma diBara Bajetto, a bordo dell’auto quel giorno, è morta quasi duedopo in ospedale senza mai aver ripreso conoscenza.