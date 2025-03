Oasport.it - Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri vogliono la terza medaglia iridata ai Mondiali. Chi temere?

Sonata numero 13, op.3. Sembra il titolo di una composizione di Fryderyk Chopin, ma in realtà è una metafora particolarmente calzante per descrivere la tredicesima avventura di Charléne-Marco, pronti a disputare i Campionati2025 didi, quest’anno in scena in quel di Boston, con l’obiettivo di conquistare laconsecutiva in campo iridato.Un’ambizione concreta quella dei veterani della danza sul ghiaccio, ormai costantemente in top 3 nella scala gerarchica intercontinentale insieme ad altri due pesi massimi della disciplina, ovvero Madison Chcok-Evan Bates e Piper Gilles-Paul Poirier. Curiosamente, i tre team si ritroveranno sul ghiaccio americano senza particolari indicazioni circa i distacchi a programmi puliti: nell’unica occasione di confronto, infatti, i canadesi uscirono subito dalla lotta per la top 3 a causa di un errore grave avuto nella rhythm dance, fattore che favorì i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, particolarmente colpiti dal più classico del fattore “C” in tutta la prima parte di stagione.