Oasport.it - Pattinaggio artistico: Gutmann ai Mondiali con una nuova consapevolezza. Il sogno è la top 10

Un obiettivo ambizioso, ma che rappresenterebbe davvero la ciliegina sulla torta di una stagione vissuta da protagonista. Proprio così: in occasione dei Campionati2025 di, competizione in programma dal 26 al 30 marzo sul ghiaccio di Boston, Lara Nakicercherà di strappare un piazzamento in top 10 nella difficilissima gara femminile.Sia chiaro, si tratta di un target tutto fuorché banale. Tuttavia, il vistoso step in avanti compiuto dalla trentina negli scorsi mesi lascia presagire una possibilità bella e concreta, anche se per realizzarla occorrerà mettere davvero tutto al proprio posto, così come già fatto in autunno, con quelle splendide performance avute nelle tappe di qualificazione del Grand Prix.L’atleta seguita da Gabriele Minchio dovrà quindi preservare quell’ottima continuità realizzativa vista non solo al Finlandia Trophy, ma anche al recente test olimpico andato in scena ad Assago.