Oasport.it - Pattinaggio artistico, AIS Trieste 2025: i convocati dell’Italia. Gioia Fiori e Roberta Sasso guidano la spedizione

Leggi su Oasport.it

Manca poco alla prima competizione internazionale rilevante della stagionedia rotelle. Stiamo parlando dell‘Artistic International Series, rassegna itinerante divisa in due semifinali: una in programma a Buones Aires e l’altra pianificata in quel di, nello specifico al Pala Pilkec di Opicina dal 9 al 18 maggio. Si tratta di un evento molto importante, in quanto consente a tutti gli atleti di ricevere i primi, importantissimi, back da parte della giuria, prima delle gare più impegnative dell’annata sportiva. Nelle scorse ore, il Commissario Tecnico Fabio Hollan ha diramato a lista dei: unamolto larga, composta da profili importanti.Per ciò che concerne la specialità del libero, i fari saranno puntati tra gli altri su Danio Gelao, Alex Chimetto e Mirko Mazzo, motivati a ben figurare in un contesto competitivo.