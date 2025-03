Viterbotoday.it - Passaggio a livello di porta Fiorentina chiuso per 7 ore, come raggiungere piazzale Gramsci e viale Trieste

Lavori aldi: manutenzione straordinaria sulle linee in esercizio da parte di Rfi spa. Intervento in orario notturno, ovvero dalle 22 di questa sera, 25 marzo, alle 5 di domani mattina, 26 marzo. In tale fascia oraria è vietato il transito in corrispondenza.