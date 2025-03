Pasqua 2025 | 4 specialità gastronomiche da non perdere

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Come ogni festività che si rispetti, anche la(e soprattutto!) ha i suoi cibi tipici, differenti in ogni regione.La toscana abbonda di tradizioni in ogni ambito, artistico, naturalistico e ovviamente culinario. Tra i tanti cibi tipici del periodole, ne vediamo 4, due dolci e due salati, che vi faranno venire l’acquolina in bocca solo a leggerli.Gnudi burro e salviaGli gnudi, dal gusto ricco e delicato, rappresentano un piatto tipico della cucina contadina. Il loro nome è molto esplicativo: si chiamano così perché sono praticamente il ripieno dei ravioli, ma senza la pasta che li avvolge. L’impasto viene preparato in modo semplice, “nudo” – o “gnudo”, come si dice in Toscana – e poi cotto in acqua bollente. Per prepararli bastano pochi ingredienti, ma per ottenere un risultato perfetto è fondamentale utilizzare materie prime di eccellente qualità, come spinaci, ricotta e burro.