Parma Inter, tegola per Chivu: perde un big per lunghissimo tempo

di Redazionesenza Mihaila:il talento rumeno per la partita di campionato e non soloL’ex Cristiansi prepara a sfidare l’tra dieci giorni, ma deve fare i conti con una brutta notizia. Valentin Mihaila, proprio mentre stava riprendendo dimestichezza col campo e si preparava a rientrare nei convocati per il prossimo weekend, si è nuovamente fermato per una serissima ricaduta: guai alla coscia per l’esterno offensivo che salterà dunque l’e non solo.La nota delè decisamente preoccupante riguardo al giovane talento ducale: «Lo staff medico delCalcio comunica che, a seguito degli esami strumentali, Valentin Mihaila ha evidenziato una lesione muscolare di alto grado alla coscia destra». Mihaila dunque salterà sicuramente la gara contro l’, e non solo: probabilmente la sua stagione è finita qui, togliendo aun’essante opzione sulla corsia sinistra dell’attacco.