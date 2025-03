Dayitalianews.com - Parla Sergio Alfieri, il medico del Papa: “La notte del 28 febbraio piangevano tutti”

, ilche ha avuto la responsabilità di curare il Santo Padre, il professore a capo dell’équipe del Gemelli. Lo fa in un’intervista, molto bella, rilasciata al Corriere della Sera.La giornalista, Fiorenza Sarzanini chiede al professore qual è stato il momento peggiore. Se, il 28, dopo 14 giorni di ricovero,Francesco ha rischiato di morire. E domanda: Professore, è stato quello il momento peggiore?“Sì, il peggiore – risponde– per la prima volta ho visto le lacrime agli occhi ad alcune persone che stavano intorno aFrancesco. Eravamoconsapevoli che la situazione si era ulteriormente aggravata e c’era il rischio che potesse non farcela”.E ancora: “Dovevamo scegliere se fermarci e lasciarlo andare, oppure forzare e tentare coni farmaci e le terapie possibili, correndo l’altissimo rischio di danneggiare altri organi.