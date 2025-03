Ilrestodelcarlino.it - Parkinson, studio rivoluzionario: tapis roulant con la realtà virtuale per migliorare il movimento

Bologna, 25 marzo 2025 – Una delle conseguenze più gravi delè la graduale incapacità di camminare, quindi di svolgere le più elementari attività quotidiane e avere una vita autonoma. Per fronteggiare questo drammatico aspetto, il 31 marzo presso l’Istituto delle Scienze Neurologiche dell’ospedale Bellaria di Bologna, prende il via progetto ‘StepuP’, unoclinico nel quale si valuterà comparativamente l’efficacia delcon e senzanelil cammino e altri parametri di mobilità delle persone affette dalla malattia. Leggi anche: Tumore in metà del volto: ricostruzione record al Sant’Orsola di Bologna I pazienti Saranno 21 i pazienti che parteciperanno alla ricerca, con un livello della malattia compresa fra uno e tre, che faranno un allenamento sul, per tre volte alla settimana, per sessioni di circa 30-40 minuti per quattro settimane consecutive, a velocità variabili.