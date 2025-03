Sport.quotidiano.net - Parigi-Roubaix 2025, l'UAE Team Emirates-XRG su Pogacar: "Decisione tra un paio di giorni"

Roma, 25 marzo– Per uno come Tadejarrivare terzo, o comunque non vincere, è un'anomalia, che diventa poi un fastidioso tarlo quando una corsa sulla carta non impossibile si conferma un tabù proprio come la Milano-Sanremo: un'onta quasi da lavar via provando a mettere le mani su un'altra Monumento che manca all'appello, come la. Magari già da quest'anno, con ladefinitiva che dovrebbe arrivare a strettissimo giro di posta. Parola dell'UAE-XRG. "Ladientro 2-3" A farsi portavoce della situazione tramite i microfoni di CyclingNews è stato Mauro Gianetti,manager della formazione emiratina. "Laverrà presa nei prossimi 2-3". I tempi coincidono perché, in caso di virata verso l'Inferno del Nord lo sloveno verosimilmente cancellerebbe dal suo programma due corse ben più vicine a livello temporale: per la precisione la E3 Saxo Bank Classice la Gand-Wevelgem, in programma rispettivamente venerdì e domenica prossima.