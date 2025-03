Sport.quotidiano.net - Pari granata, resta tanta amarezza : "Prendere gol in quel modo dispiace"

Leggi su Sport.quotidiano.net

I finali di partita danno, i finali di partita tolgono. Anche se non sempre i conti tornano pur se il risultato conclusivo è identico. Se contro il Milan Futuro, nel penultimo turno giocato, il Pontedera aveva evitato la sconfitta segnando con Corona la rete del’1-1 a 8’ dal novantesimo, sabato contro l’Ascoli ihanno visto sfumare la vittoria (che sarebbe stata decisa da un altro gol di Corona, il settimo) subendo la rete dell’1-1 a 7’ dalla fine. Contro i rossoneri si è trattato di un punto guadagnato, ma contro i bianconeri due persi, per cui, volendo fare un paragone fra questi ultimi due pareggi, identici nel punteggio, il bilancio è negativo. Anche fra i calciatori c’è immancabile rammarico per come si è chiusa la gara contro l’Ascoli. Lo si capisce bene dalle parole di Andrea Moretti: "per il gol preso negli ultimi dieci minuti.