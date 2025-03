Anteprima24.it - Parco maxi?eolico con stazione elettrica, no del Comitato

Tempo di lettura: 2 minutiIlPaesaggio Campania Interna, nato per difendere il Paesaggio della Campania interna dall’aggressione selvaggia delle rinnovabili, plaude al successo ottenuto contro ilfotovoltaico del Goleto da parte dell’Amministrazione Comunale di Sant’Angelo dei Lombardi (AV), guidata dalla coraggiosa Sindaca dott.ssa Rosanna REPOLE, e di tutte le Associazioni del Territorio che da tempo si battono per difendere il Paesaggio Irpino. Successo che arriva in concomitanza della storica sentenza n. 1872 del Consiglio Stato, destinata a fare giurisprudenza, che ha ribadito che Ambiente e Paesaggio, essendo Valori costituzionali, non possono essere messi in contrapposizione e che la loro tutela non può essere sacrificata in nome della normativa favorevole alle energie rinnovabili che in questi ultimi anni è stata estesa oltre i limiti consentiti.