Juventusnews24.com - Paratici Milan, novità sul futuro del dirigente ex Juve: fissato l’incontro con Furlani. Cosa filtra sul nuovo direttore sportivo dei rossoneri

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24sull’ex: incontro conin questi giorni. L’ex bianconero è in pole per il ruolo diGiorgio, CEO del, incontrerà in questi giorni Fabioexda tempo indicato come il grande favorito per assumere il ruolo didei. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. La scelta della società influirà anche sulallenatore: sarà proprio ilDS insieme aa decidere se confermare Conceicao o cambiare nuovamente la guida tecnica.Leggi suntusnews24.com