PAPmusic Animation For Fashion il progetto cinematografico innovativo

Da venerdì 21 marzo è disponibile su tutte le piattaforme ilSoundtrack, 51 tracce originali, per una colonna sonora scritta e composta da Leikiè ed arrangiata da Alessandro Talia, prodotta dalla casa discografica Not Just Music presso il QGstudios di Massimo Zoara, che fonde eleganza e modernità con un mix di sonorità che spazia dal Funky al Pop, dal Rock al Folk fino alla Chill Out.forè molto più che un film; è un movimento, una filosofia e la colonna sonora non poteva che essere fuori dagli schemi: infatti non è stata prodotta sulla pellicola ma è cresciuta e si è sviluppata insieme alla produzione del film passo dopo passo, con musiche e canzoni che spaziano tra generi, ritmi, atmosfere, con stili musicali diversi in un insieme armonico e sorprendente.