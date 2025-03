Papare Carlo e Camilla rinviano visita

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.35 In considerazione delle condizioni di salute di Papa Francesco, è stata rinviata di "comune accordo",lain Vaticano di ree della regina,prevista l'8 aprile. Lo ha annunciato Buckingham Palace in una nota. I medici hanno, infatti, suggerito al Pontefice un lungo periodo di riposo e recupero.I reali d'Inghilterra inviano, quindi, al Papa i loro migliori auguri per la sua convalescenza rimandando l' incontro a quando si sarà completamente ristabilito.saranno comunque in Italia, tra Roma e Ravenna.