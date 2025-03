Lapresse.it - Papa Francesco, visita Re Carlo e Camilla posticipata

Ladi Stato di Ree della Reginain Vaticano è stata“di comune accordo” con la Santa Sede in quanto“come da consiglio medico necessita di un lungo periodo di riposo e recupero”. E’ quanto si legge in una nota di Buckingham Palace.Ree la regina“inviano ali loro migliori auguri per la sua convalescenza e non vedono l’ora di fargliin Vaticano quando si sarà ristabilito”, viene spiegato ancora. L’incontro era in programma per l’8 aprile.concelebra la messa a Santa MartaLa convalescenza didopo le dimissioni continua nei termini prescritti dai medici, con fisioterapia respiratoria e motoria e terapie mediche. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede in merito alla convalescenza del Pontefice, dimesso domenica dal Policlinico Gemelli dove era ricoverato dal 14 febbraio.