Laprimapagina.it - Papa Francesco: salta l’incontro con Re Carlo e Camilla durante la visita in Italia

Cambia l’agenda del: Ree la reginanon incontrerannola loroufficiale in, prevista dal 7 al 10 aprile. Buckingham Palace ha annunciato che, inizialmente programmato per l’8 aprile, è stato posticipato di comune accordo a causa delle esigenze legate alla convalescenza del Pontefice. I reali britannici hanno espresso i loro auguri per una pronta e completa ripresa.Il recupero del Ponteficeè tornato a Casa Santa Marta, in Vaticano, dopo una degenza di 38 giorni al Policlinico Gemelli. Qui proseguirà la convalescenza sotto la supervisione del suo staff medico, composto dall’infermiere di fiducia Massimiliano Strappetti, il suo assistente Andrea Rinaldi e il vicedirettore del Dipartimento Sanità e Igiene del Vaticano, Luca Carbone.