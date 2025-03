Quotidiano.net - Papa Francesco prosegue la convalescenza: terapia e impegni ridotti

Lacontinua nei termini che sono stati prescritti dai medici sabato, quindi con, fisiorespiratoria e fisiomotoria. Ilconcelebra la messa nella cappella al secondo piano di Casa Santa Marta. Procede con l'attività lavorativa nella forma in cui è stata descritta durante la permanenza al Gemelli. E' quanto ha riferito oggi la Sala stampa vaticana. Continua per il Pontefice anche la somministrazione di ossigeno ad alti flussi durante la notte, mentre di giorno alterna gli alti flussi alla somministrazione tramite le cannule nasali. Domani l'udienza generale sarà nella forma delle scorse settimane, cioè con una catechesi preparata e distribuita in forma scritta. In questi due giorni non ci sono state visite particolari se non quelle dei più stretti collaboratori del