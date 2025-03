Iltempo.it - Papa Francesco, le ore drammatiche: "Tutti in lacrime". Chi ha deciso nel momento più buio

è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma dopo oltre un mese di ricovero. Ma ci sono stati momenti drammatici, quando le condizioni del Santo padre hanno fatto temere il peggio. Come nel pomeriggio del 28 febbraio quando il Pontefice ha broncospasmo, non riesce a respirare, e dice ai medici: "È brutto". Lo dice al Corriere della sera il professor Sergio Alfieri del Gemelli: è stato il "peggiore", e "per la prima volta ho visto leagli occhi ad alcune persone che stavano intorno a lui". "La situazione si era ulteriormente aggravata - racconta - e c'era il rischio che protesse non farcela". I medici erano a un bivio: "Dovevamo scegliere se fermarci e lasciarlo andare oppure forzare e tentare coni farmaci e le terapie possibili, correndo l'altissimo rischio di danneggiare altri organi.