Papa Francesco il prof Alfieri | Sapeva di poter morire ci ha detto di non mollare

Il momento “peggiore” dei 38 giorni di ricovero dial Gemelli è stato il pomeriggio del 28 febbraio, quando il Pontefice ha avuto un broncospasmo: “Per la prima volta ho visto le lacrime agli occhi ad alcune persone che stavano intorno a lui”. A parlare in una intervista al Corriere della Sera è Sergio, il capo équipe medica che al Gemelli ha avuto in cura. Quel pomeriggio ilha corso il rischio di “non farcela”, ma “lui ci ha: Provate tutto, non mollate. E nessuno ha mollato”.ha capito che rischiava di, “anche perché è stato sempre vigile. Anche quando le sue condizioni si sono aggravate era pienamente cosciente. Quella sera è stata terribile,, come noi, che poteva non superare la notte. Abbiamo visto l’uomo che soffriva.