Tvzap.it - Papa Francesco, ennesima follia sui social: “Quello sul balcone è un sosia”

Leggi su Tvzap.it

. Il Pontefice sta bene e per fortuna è stato dimesso dall’ospedale dopo una lunga degenza. Nonostante si sia affacciato aldel nosocomio e abbia salutato i fedeli, c’è chi crede che in realtànon sia vivo esulsia un suo. (Continua.)Leggi anche:come sta, le prime parole dopo le dimissioniLeggi anche: Vladimir Putin non sarebbe lui, ma avrebbe un: la teoria del politico italianodimesso dall’ospedaleè stato dimesso dall’ospedale ed è tornato in Vaticano. Il Pontefice era stato ricoverato per una bronchite, trasformatasi poi in polmonite bilaterale. Durante il suo ricovero in ospedale, il Santo Padre ha avuto anche un’insufficienza renale e diverse crisi respiratorie.