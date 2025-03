Donnapop.it - «Papa Francesco è morto»: ecco la reazione del Pontefice di fronte alle parole di Fabrizio Corona

Durante il suo ricovero a causa di una polmonite bilaterale,è stato al centro di voci incontrollate che lo davano per. La notizia, che circolava sui social e nelle voci di corridoio, ha scatenato un’ondata di speculazioni sulla sua salute., noto per le sue dichiarazioni spesso provocatorie, non ha esitato a unirsi al coro di chi lanciava questa fake news, parlando della presunta morte del. Come ha reagitoa queste voci infondate? A raccontarlo è stato Sergio Alfieri, capo dell’équipe medica che ha seguito ildurante i suoi 38 giorni di ricovero all’Ospedale Gemelli.Come ha reagitofake news sulla sua morte?Sergio Alfieri ha raccontato che quando venivano riferite ale voci sulla sua presunta morte, ilrispondeva con un sorriso.