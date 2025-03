Lapresse.it - Papa Francesco, dopo dimissioni concelebra la messa a Santa Marta

La convalescenza dilecontinua nei termini prescritti dai medici, con fisioterapia respiratoria e motoria e terapie mediche. Lo rende noto la sala stampa dellaSede in merito alla convalescenza del Pontefice, dimesso domenica dal Policlinico Gemelli dove era ricoverato dal 14 febbraio. Illanella cappella ae procede nella attività lavorativa. Lo rende noto sala stampa dellaSede: il Pontefice è rientrato domenica nella sua residenza di. Nessuna indicazione per la SettimanaNon c’è ancora nessuna indicazione precisa in merito alla presenza delnel corso della Settimana. Lo precisano fonti vaticane. Bergoglio è stato dimesso dal Gemelli domenica38 giorni di ricovero e i medici hanno consigliato una convalescenza di almeno due mesi.