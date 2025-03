Unlimitednews.it - Papa Francesco “Chiesa offra ospitalità e cura a vittime di abusi”

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Vi mando di cuore il mio saluto e alcune indicazioni per il vostro prezioso servizio. Infatti, è come ‘ossigenò per le Chiese locali e le comunità religiose, perchè dove c’è un bambino o una persona vulnerabile al sicuro, lì si serve e si onora Cristo”. Cosìin un messaggio ai partecipanti all’Assemblea Plenaria della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, vergato dal Policlinico Gemelli prima delle dimissioni, il 20 marzo.“Nella trama quotidiana del vostro operato, soprattutto negli ambiti più disagiati – sottolinea il Pontefice -, si concretizza una verità profetica: la prevenzione deglinon è una coperta da stendere sulle emergenze, ma una delle fondamenta su cui edificare comunità fedeli al Vangelo. Per questo vi esprimo la mia gratitudine.