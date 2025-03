Lapresse.it - Papa Francesco: “A vittime di abusi Chiesa offra ospitalità e cura per ferite dell’anima”

Leggi su Lapresse.it

“Offrire allee ai sopravvissutiper le, nello stile del buon samaritano. Ascoltare con l’orecchio del cuore, così che ogni testimonianza trovi non registri da compilare, ma viscere di misericordia da cui rinascere”. È uno degli impegni chechiede nel messaggio ai partecipanti all’Assemblea Plenaria della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori. “Cari fratelli e sorelle – scrive il Santo Padre – a voi oggi chiedo tre impegni: crescere nel lavoro comune con i Dicasteri della Curia romana; offrire allee ai sopravvissutiper le, nello stile del buon samaritano. Ascoltare con l’orecchio del cuore, così che ogni testimonianza trovi non registri da compilare, ma viscere di misericordia da cui rinascere.