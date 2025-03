Liberoquotidiano.it - Paolo Savona: alle armi preferiamo la ragione

Caro Direttore, tutti si chiedono che cosa succede a questo pazzo mondo. Newton disse che era in grado di spiegare il movimento degli astri, ma non la follia della mente umana. Tuttavia, non possiamo rinunciare a tentare di capirla. La mia tesi è che sono venuti meno i grandi disegni di civiltà che i leader proponevano ai popoli. Negli ultimi due secoli siamo passati dlotte per trasformare i sudditi in cittadini, gli assolutismi regi in democrazie e le colonie in Stati -nazione, sempre sotto la spinta inarrestabile dei popoli. La Russia di Lenin diffuse le idee comuniste di un mondo migliore, di cui Stalin diede una versione paradossale che ebbe però molta presa, mentre oggi non dispensa filosofie, ma invade altrui territori. Gli Stati Uniti di Roosevelt diffusero l'ideale delle quattro libertà (di parola, di religione, dal bisogno e dalla paura), oggi con Trump mira a vivere meglio con ogni mezzo e senza valutare le conseguenze globali.