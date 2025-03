Oasport.it - Paolini-Linette oggi in tv, WTA Miami 2025: dove vederla, partite precedenti, streaming

Jasmine, accreditata del numero 6 del seeding del tabellone principale deiOpendi tennis, affronterà la polacca Magda: sul cemento outdoor della Florida (USA), martedì 25 marzo inizieranno i quarti di finale del torneo di categoria WTA 1000.Il programma sullo Stadium inizierà alle ore 17.00 italiane, e dopo il match tra il transalpino Gael Monfils e lo statunitense Sebastian Korda, comunque non prima delle ore 19.00 italiane, sarà la volta di Jasminee Magda: sarà il quarto scontro diretto tra le due, con la polacca in vantaggio per 2-1.La sfida tra Jasminee Magda, del torneo WTA 1000 di, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis e SuperTennis HD, mentre la direttaverrà assicurata da Sky Go, NOW e SuperTenniX.