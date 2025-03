Dilei.it - Pamela Prati su Valeria Marini: “Io ero la vincitrice e lei non se ne è resa conto”

A La Vita in Diretta oggi non si è parlato solo di cronaca e attualità: sul divano di Alberto Matano è atterrata, frescadella prima puntata di Ne vedremo delle belle. Sorriso smagliante, battuta pronta e un passato da soubrette e più recentemente da quasi moglie. In studio è tornata alla ribalta la rivalità con, che sui social ha già fatto più rumore di un tacco dodici su parquet.Tensioni e chiarimenti dietro le quinteIl sabato sera di Rai 1 ha scomodato la storia della televisione pop, e non a caso: dieci regine del varietà anni ’80 e ’90 messe a confronto in un’arena tutta luci, piume e memoria. In prima fila le vecchie glorie del Bagaglino, show che negli anni d’oro era più affollato di Montecitorio., ma anche Angela Melillo e Lorenza Mario, sono solo alcune delle veterane tornate sotto i riflettori.