Pallanuoto femminile / Civitavecchia passa a Moie e resta al comando

Buona pzione delle ragazze della coach Giuliani. Prossimo turno a Santa Maria Capuavetere contro il Volturno, attualmente terzo in classifica, 25 marzo 2025 – Nella seconda giornata del girone di ritorno la capolistain casa del Team MarcheIncomper 5-9Le parole della coach Giuliani prima dell’inizio del mach sono state illuminanti: “Noi, che siamo il fanalino di coda, non dobbiamo dimostrare nulla, sono loro che devono far vedere che meritano la prima posizione!”. Ebbene le ragazze del Team Marche hanno dimostrato che, nonostante quello che dice la classifica, non sono affatto da meno delle prime! Nell’intervista post partita l’allenatore delDaniele Lisi ha dichiarato che la squadra ha portato a casa sol i tre punti per la classifica, ma ha affrontato una squadra meritevole di ben altri risultati.