Pallamano, ancora un successo per la Prime Service

Tempo di lettura: 3 minutiIl Club di Benevento targato “” ottieneuna vittoria che definisce le gerarchie del girone ad una gara dal termine della fase ad orologio del campionato di serie B maschile. Questa volta, dopo lo splendidoottenuto una settimana fa nel derby sannita, la vittoria arriva contro l’altra formazione che occupava il secondo posto in classifica, il Putignano, con il punteggio di 31 a 22.La gara di sabato sera, disputata come sempre a Cerreto Sannita!, ha visto i ragazzi di Benevento incanalare la contesa dopo pochi minuti dall’avvio della prima frazione gioco, terminata con il punteggio di 15 a 9 per i sanniti. Al termine dei sessanta minuti il risultato finale era ampiamente favorevole ai giallo blu di Mr. Nicolas Sintas. Il tabellino dell’incontro ha visto top scorer della gara Franco Carrion con 9 reti, seguito dalle 5 reti di Pedro Cabrera, dalle 4 reti di Francisco Lentini, dalle 3 reti di Capitan Luca Cavuoto, dalle 2 reti di Facundo Bennardo, Fiore Fiorenzo e Simione Uccellini.