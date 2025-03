Dayitalianews.com - Palermo, trovati 5 chili di cocaina alla Vucciria: arrestato 35enne

L’azione dei carabinieri della compagniaPiazza Verdi.I carabinieri del nucleo operativo della compagniaPiazza Verdi hanno scoperto un magazzino di stoccaggio della droga nel quartiere, ein flagranza di reato unpalermitano trovato in possesso di circa 5di, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I militari, impegnati in un servizio antidroga in piazza Caracciolo e le vie limitrofe, hanno notato l’uomo uscire da un magazzino in via Materassai. Sono scattati i controlli e sono statidipura, suddivisi in confezioni sottovuoto.Oltre a due panetti da un chilo, numerosi pacchetti più piccoli, fino a 25 grammi, pronti per le piazze di spaccio del centro cittadino. La droga, una volta tagliata e immessa sul mercato, avrebbe fruttato fino a 1 milione e mezzo di euro.