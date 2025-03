Gqitalia.it - Palace e C.P. Company sono pronti a migliorare la vostra primavera

passati circa 15 mesi dall'ultima collaborazionex C.P., e proprio quando i sintomi dell'astinenza stavano iniziando a farsi sentire, il power duo è ufficialmente tornato per la2025. Unendo i codici del brand britannico di skate con le iconiche silhouette del marchio italiano di abbigliamento, il risultato? Un drop di workwear davvero grandioso che farà il pieno di consensi.x C.P.2025Il pezzo forte della collezione è ovviamente la goggle jacket. I capi sci-fiuna marchio di fabbrica di C.P. fin dagli anni '80, quando furono originariamente creati per le gare di endurance di auto in Europa. Oradiventati un punto fermo per ogni ragazzo alla moda di TikTok. La versione diè dotata di un cappuccio esterno CS II e di una generosa tasca a canguro sul davanti.