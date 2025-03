Pagamento Pensioni aprile 2025 | calendario per poste e banche la data unica

Leggi su .com

Il mese diporta con sé alcune importanti novità per i pensionati italiani, soprattutto per quanto riguarda le date die la modalità di accredito. Rispetto al mese precedente, in cui i tempi di erogazione sono stati differenziati in base all’ente pagatore, questa volta il versamento avverrà in un’per tutti. Inoltre, il cedolinostico dipotrebbe riportare aumenti o trattenute, in base alla situazione fiscale del pensionato e all’area di residenza.in un’per banca e postaL’accredito dellediavverrà martedì 1°, primo giorno bancabile del mese. La principale novità è che non ci sarà alcuna differenza tra chi riceve la pensione tramiteItaliane e chi la ottiene tramite accredito su conto corrente bancario.