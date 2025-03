Abruzzo24ore.tv - Padre accusato di violenze familiari: figlie costrette a spiare la madre

Teramo - A Teramo, unè agli arresti domiciliari per presunti maltrattamenti su moglie e.? Un caso di violenza domestica ha scosso la comunità di Teramo, portando all'arresto di un uomo di 40 annidi aver maltrattato la moglie e due delle loro, di 17 e 15 anni. Le indagini sono state avviate dopo che le giovani hanno confidato alle autorità le difficoltà, rivelando episodi di controllo ossessivo da parte del, che includevano richieste di monitorare le attività dellae atti di violenza fisica, come mani strette sul collo delle. Secondo le testimonianze, il, spinto da gelosia, avrebbe imposto alledila, monitorando le sue uscite e le comunicazioni telefoniche. Le indagini hanno rivelato un ambiente familiare caratterizzato da tensioni e paura, culminato in episodi di violenza fisica.