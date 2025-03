Liberoquotidiano.it - "Pace giusta in luoghi di guerra": il commento di La Russa sui rapporti Italia-Cina

Leggi su Liberoquotidiano.it

"È un momento particolarmente delicato per il mondo e per La politica internazionale.da posizioni diverse possono, però, essere un momento di congiunzione tra posizioni che devono necessariamente ridursi ad unicum per arrivare a unasana eneiin cui manca. Parlo dell'Ucraina, di Gaza, della Palestina, di Israele. Noi dobbiamo svolgere un ruolo e in questo ruolo Lapuò essere di grande aiuto". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La, a margine dell'incontro a Pechino con il vicepresidente cinese, Han Zheng. Dopo i primi incontri a Pechino, "io credo che il bilancio - ha sottolineato La- è quello tracciato principalmente dai rappresentanti del governo. La presidente Meloni ha avviato un percorso e io mi sono limitato a cercare di consolidarlo, a dare il segnale che il Parlamentono e segnatamente il Senato sono nella stessa direzione, nella stessa lunghezza d'onda: quella di ricercare uno sviluppo commerciale, uno sviluppo culturale ma anche e soprattutto un ruolo comune per unae duratura neidi conflitto che, purtroppo, sono presenti nel mondo".