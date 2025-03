Linkiesta.it - Otto lezioni dai piani militari di Trump condivisi via chat con un giornalista

Ci sono molte interpretazioni possibili della storia “L’amministrazionemi ha messaggiato per sbaglio i suoibellici” pubblicata dal direttore dell’Atlantic, Jeffrey Goldberg, dopo che è stato aggiunto a unacon alcuni pezzi grossi tra cui il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, a insaputa di molti di loro o forse tutti. Molti modi in cui la vicenda può essere istruttiva.Il primo, e più facile, è: toh, guarda, l’ennesima conferma che il pianeta è governato da imbecilli. Troppo imbecilli per capire che per certe cose non si usa Signal, una piattaforma meno slabbrata di WhatsApp ma comunque privata, su cui non dovrebbero certo transitare segreti di Stato. Troppo imbecilli per stare attenti a chi aggiungono e a chi è stato aggiunto, in unache serve a dirsi, santiddio, che si sta per bombardare lo Yemen.