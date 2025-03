Ostia prima tenta di rubare poi prende a schiaffi il vigilantes | arrestata

Leggi su Ilfaroonline.it

, 25 marzo 2025 – Ha rubato merce per oltre 120euro e ha provato a uscire senza pagare: è successo anel negozio Tigotà di via Ugolino Conti. La refurtiva era stata occultata nella borsa. Notata dal, la donna è stata bloccata e ha cercato di fuggire liberandosi del bottino e spintonando e schiaffeggiando l’addetto alla sicurezza. I poliziotti, chiamati sul posto, sono riusciti a bloccare la donna, una 33enne cilena,perta rapina. (Fonte: Adnkronos)Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.