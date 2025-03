Tg24.sky.it - Orvieto, operaio muore travolto da autocarro mentre lavora in A1

È morto investito da un mezzo pesantestavando sulla carreggiata nord dell'Autosole nei pressi didove era residente. Ha perso così la vita, questa mattina (poco prima delle 8), undi 38 anni, dipendente di una ditta del posto impegnata in interventi di manutenzione in autostrada. L'si trovava sulla carreggiata ed è stato investito da un mezzo pesante in transito. Sulla dinamica sono in corso indagini della polizia stradale di. Sul posto anche personale e dirigenti sia della ditta presso cuiva l'e di Autostrade per l'Italia. Il traffico è rallentato ma scorre sulla corsia di sorpasso.