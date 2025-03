Lapresse.it - Orvieto, muore un operaio travolto da un tir sulla A1

Undi 38 anni ha perso la vita mentre stava lavorandoAutostrada del Soleda un autocarro. L’uomo, dipendente di una ditta incaricata di effettuare lavori di manutenzione in autostrada è stato investito e ucciso da un mezzo pesante in transito. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di stamaniA1 Milano-Napoli nel tratto compreso trae Fabro, in direzione Firenze, all’altezza del km 446.