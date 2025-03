Juventusnews24.com - Orsolini non ci sta e allevia le responsabilità della crisi della Juve dalle spalle di Thiago Motta: le sue parole danno credito all’ex allenatore bianconero!

di RedazionentusNews24, attaccante del Bologna, non ci sta e decide di difendere l’ex: il 7 rossoblù è netto nel suo giudizioLe causenon sono tutte da addossare a. Il numero 7 del Bologna è stato chiaro. L’esonero del tecnico italo-brasiliano dalla panchina bianconera è dipeso da un fattore, anche se non tutto era perduto. Del resto, le suepronunciate a Il Resto del Carlino non lasciano spazio a dubbi.– «Ha avuto un calendario difficile, paga l’eliminazione dalla Champions. Comunque è lì in lotta per il quarto posto».Leggi suntusnews24.com