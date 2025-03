Unlimitednews.it - Orsini “Morti sul lavoro una disgrazia, subito tavolo con i sindacati”

NAPOLI (ITALPRESS) – "E' una grandeper noi. Serve fare di tutto perché lesul, gli incidenti sulvengano eliminati e sconfitti. Credo sia veramente una sconfitta per il mondo dell'impresa, credo che assieme a tutti iserve trovarsi per fare unsugli incidenti sul. Dobbiamo mettere in alto la prevenzione, dobbiamo prevenire queste tragedie, soprattutto dei giovani". A dirlo il presidente di Confindustria, Emanuele, parlando a margine di un evento all'Unione industriali Napoli con Intesa Sanpaolo.