Orsi e Damiani a Stile TV su Napoli-Milan e sull’Inter

TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nando, allenatore e vice di Mancini alla Lazio quando giocava Conceicao“Conceicao non sta benissimo, si sta lamentando anche che escano i nomi per il successore sulla panchina rossonera, ma il calcio è anche questo. Credo non abbia trovato il modo di inserirsi in una società come ile non sarà facile affrontare ilche ha bisogno solo un po’ di convinzione. Per il resto, mi sembra una partita spartiacque contro una squadra che sta cercando di togliersi da situazioni delicate. Ilinvece, è sempre lì e ogni partita diventa fondamentale. Il modulo può incidere, ma è sempre l’interpretazione che danno i giocatori a fare la differenza. Uno come Politano però se fa il quinto rende in un modo, se fa l’esterno alto rende in altro modo.