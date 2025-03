Velvetgossip.it - Oroscopo: previsioni per ogni segno, il 29 marzo si apre un portale energetico

Il 292025 si svolgerà un evento astrologico di grande importanza: la Luna Nuova neldell’Ariete. Questa fase lunare, che si presentamese, avrà un significato particolare in quanto si verifica a breve distanza dall’Equinozio di Primavera, momento che segna l’ingresso del Sole in Ariete e l’inizio del nuovo anno astrologico. Si tratta di un’occasione propizia per attuare un rinnovamento personale, che invita ciascun individuo – in base al proprio tema natale – a compiere scelte significative.Il significato della luna nuovaLa Luna Nuova si verifica quando Sole e Luna si trovano nello stesso punto dello Zodiaco, creando una congiunzione che oscura temporaneamente il volto lunare. In ambito astrologico, questo fenomeno rappresenta una semina energetica, un momento in cui le intenzioni, le decisioni e le aperture possono svilupparsi nei sei mesi successivi, fino alla Luna Piena corrispondente.